Зидан: «У нас не пошла игра во втором тайме»

Наставник "Реала" Зинедин Зидан после ничейного поединка против "Малаги" (1:1) заявил, что команда, несмотря на потерю очков, имеет шансы на чемпионство.

"Шансы на чемпионство никуда не делись, и потеря двух очков не заставит опустить нас руки. Нас ждет еще 13 игр чемпионата. Вы можете думать, что мы лишились шансов побороться за победу в Примере, однако и я, и мои игроки придерживаемся другого мнения.

Наши конкуренты тоже могут недосчитаться очков, но меня не беспокоят другие команды. Мы намерены бороться за титул и дальше, и несмотря на сложность этой задачи, будем цепляться за любую возможность до самого последнего тура.

У нас не вышла игра во второй половине, но в целом мы играли не так уж и плохо. Мы имели возможности забить гол и положить конец интриге, но мы также могли и вовсе проиграть", – сказал Зидан.