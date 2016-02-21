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Зидан: «У нас не пошла игра во втором тайме»

21 февраля 2016, 20:58
3

Наставник "Реала" Зинедин Зидан после ничейного поединка против "Малаги" (1:1) заявил, что команда, несмотря на потерю очков, имеет шансы на чемпионство.

"Шансы на чемпионство никуда не делись, и потеря двух очков не заставит опустить нас руки. Нас ждет еще 13 игр чемпионата. Вы можете думать, что мы лишились шансов побороться за победу в Примере, однако и я, и мои игроки придерживаемся другого мнения.

Наши конкуренты тоже могут недосчитаться очков, но меня не беспокоят другие команды. Мы намерены бороться за титул и дальше, и несмотря на сложность этой задачи, будем цепляться за любую возможность до самого последнего тура.

У нас не вышла игра во второй половине, но в целом мы играли не так уж и плохо. Мы имели возможности забить гол и положить конец интриге, но мы также могли и вовсе проиграть", – сказал Зидан.

Источник: AS
Испания. Примера Испания Малага Реал Зидан Зинедин
Комментарии (3)
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ЖОРРО
1456081112
Если бы Криштиану забил бы пенальти...возможно тогда бы выиграли)
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DarkJoy
1456086431
а ведь кому то еще играть с АТМ и непобедмой Барселоной в ла лиге.... еще ниже опуститесь
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fakel-vrn
1456119463
еслибы судья после защитанного из оффсайда гола, защитал незабитый гол с пенальти...то да...реал бы выиграл...а вобще таких судей не зря стали расстреливать...и кстати...зидан чтото говорит про второй тайм...а в первом тайме игра задалась?))
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