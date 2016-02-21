Фанаты «Баварии»: «Пеп никогда не был нашим»

Фанаты "Баварии" продемонстрировали свое отношение к главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле. Плакат с надписью "Pep war eh nie unser Ding" (в переводе с немецкого – "Пеп никогда не был нашим") появился на фанатской трибуне "Альянц-Арены" во время матча 22-го тура Бундеслиги между "Баварией" и "Дармштадтом" (3:1).

Напомним, в январе было объявлено, что Хосеп Гвардиола покинет "Баварию" ради "Манчестер Сити", а новым тренером мюнхенцев станет Карло Анчелотти.