Кобелев: «Хочу, чтобы игроки приходили в «Динамо» из-за имени клуба, а не только из-за денег»

Наставник "Динамо" Андрей Кобелев рассказал, что хотел бы видеть в команде тех игроков, которые хотя не просто зарабатывать деньги, а в первую очередь защищать честь бело-голубого клуба.

"Мое глубокое убеждение — команду надо создавать не только по денежному принципу. Она должна формироваться в том числе с человеческой точки зрения. Потому что, как показывает практика последних лет, мало купить дорогих футболистов. В первую очередь необходимо создавать микроклимат и команду, в которую бы футболисты хотели идти при прочих равных условиях. Когда игрок приходит в клуб, который может переплатить, это хорошо для него. Но для команды – не всегда правильно. Надо сделать так, чтобы футболисты хотели идти именно в "Динамо". Не только за деньгами, а в первую очередь в "Динамо".

Тут принцип какой: возьмем того же Сашу Кержакова. Он отказался, я знаю, от половины или какой-то части зарплаты и поехал играть. Для чего? Чтобы попасть в сборную, чтобы практику получить. Он хочет играть, и ему надо от чего-то отказываться. Тот же Широков – мы из прессы знаем, что он отказался от контракта в "Спартаке", пошел в ЦСКА. Почему он пошел на меньшую зарплату? Он хочет играть на чемпионате Европы, мира, хочет выиграть. То есть, при прочих равных люди отказываются от денег, чтобы играть в команде. В "Динамо" необходимо создать эту команду", – поделился Кобелев в интервью "Российской газете".