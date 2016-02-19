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    Силкин: «С точки зрения защиты приобретение Холмена «Динамо» было просто необходимо»

    Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин поделился своим мнением о новичках бело-голубых нападающем Фатоше Бечирае и защитнике Себастьяне Холмене.

    "Новички "Динамо" нужны, и очень хорошо, что они появились. А с точки зрения защиты приобретение Холмена было просто необходимо. Мы можем видеть, что скандинавские игроки в ЦСКА и "Краснодаре" очень прилично выступают. Губочан и Холмен могут стать хорошей парой защитников.

    Естественно, нападающий динамовцам тоже нужен после ухода Кокорина. Одного Погребняка мало впереди, потому Бечирай будет полезен. Хотелось бы, чтобы новички сразу начали демонстрировать своe мастерство в играх за "Динамо", ведь бело-голубым предстоят сложнейшие матчи. Я думаю, что новые игроки принесут пользу клубу", - сказал Силкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.02.2016 13:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 19 февраля 2016, 14:27

      Дькова уже списал от же не хороший человек.

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