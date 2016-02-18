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    Ташуев: «Павлюченко заниматеся индивидуально»

    Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты команды перед началом третьего сбора команды.

    "В матче с "Црвеной Звездой" Сантана, Кулик, Рабиу и Концедалов получили небольшие травмы. Никаких серьезных повреждений не было, поэтому они все сейчас работают в общей группе. Сегодня вечером в Кисловодске мы проведем первую тренировку. Все футболисты "Кубани" будут работать в общей группе, кроме нападающего Романа Павлюченко, который будет заниматься индивидуально.

    Сложно сказать, когда мы увидим на поле Павлюченко. Такие вещи нельзя прогнозировать. Реабилитация – это тяжелый процесс. Неправильно говорить, например, что он восстановится к пятому туру. Как будет готов. так сразу выйдет", — сказал Ташуев.

    Напомним, что очередной сбор краснодарского клуба пройдет в Кисловодске.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.02.2016 17:06
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