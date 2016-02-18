Каленкович – игрок «Крыльев Советов»

Самарские "Крылья Советов" официально сообщили о подписании защитника Виталия Каленковича. Сегодня, 18 февраля, состоялось официальное подписание контракта с 22-летним футболистом.

"Виталий Каленкович – универсальный игрок, способный сыграть как правого, так и левого защитника. Также играл на позиции в центре защиты и даже в опорной зоне. Тренерский штаб доволен его работой на сборах в ОАЭ. Думаю, у Виталия будут хорошие шансы проявить себя в "Крыльях", – сообщает пресс-служба самарского клуба.

Каленкович начинал карьеру в калининградской "Балтике", в составе которой за два последних сезона сыграл 55 матчей и забил один гол.