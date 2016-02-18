«Амкар» в четверг сыграет с польской «Завишей»

Сегодня, 18 февраля, пермский "Амкар" проведет очередной товарищеский матч на подготовительном сборе, который проходит в Испании. Соперником "красно-черных" станет клуб "Завиша", который располагается на четвертой строчке второго польского дивизиона.

Игра состоится на стадионе Coin в 10 минутах от базирования "Амкара" в городе Альхаурин в 20:00. Именно на этом стадионе "красно-черные" играли 10 февраля с южнокорейским "Сувоном" (проиграли 1:2, гол у "Амкара" забил Джикия).

Напомним, что ранее встречались московское "Динамо" и "Завиша". Счет в матче - 1:1.