Родионов: «Спартак» ведет поиски игрока группы атаки»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов рассказал о критериях поиска игрока, который сможет закрыть одну из атакующих позиций в команде. Также он отметил, что не произойдет ничего страшного, если до окончания трансферного окна никого подписать не получится.

«Я бы не сказал, что «Спартак» ищет только иностранного нападающего. Мы ищем игрока группы атаки, способного сыграть в том числе и нападающего.

Варианты на сегодня у нас есть. Окно трансферное закрывается 27-го числа. Если мы найдем – будет хорошо.

Общаясь с тренерским штабом, мы понимаем, что и этот состав способен решать ту задачу, которая стоит перед ними», – сказал Родионов.

Напомним, этой зимой «Спартак» покинули два игрока группы атаки -– Юра Мовсисян и Денис Давыдов. Оба игрока отправились в аренду.