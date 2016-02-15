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    Во вторник «Динамо» может подписать контракт с форвардом из Черногории

    "Динамо" может завтра заключить соглашение с черногорским нападающим одноименного минского клуба Фатошем Бечираем. По словам агента Ардиана Джокая, игрок в настоящее время проходит медицинское обследование в стане московского клуба.

    "Фатош Бечирай проходит медобследование в московском "Динамо". Сегодня он прошел два медицинских теста, и мы провели трехчасовые переговоры с руководством "Динамо", после чего взяли паузу до завтрашнего дня, потому что игрок очень устал. Сейчас Фатош спит в отеле. Завтра ему предстоит сдать тест МРТ, после чего мы приступим к завершающей стадии переговоров с гендиректором "Динамо" и еще одним представителем московского клуба. Могу сказать, что мы очень близки к подписанию контракта с "Динамо". Надеемся, что уже завтра Бечирай подпишет с клубом контракт и послезавтра присоединится к "Динамо" на сборе", – сказал агент.

    В составе минского "Динамо" Бечирай сыграл 23 матча, отметившись девятью голами и семью результативными пасами. На счету форварда за сборную Черногории 36 поединков и пять забитых мячей.

    Источник: ТАСС

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    15.02.2016 20:59
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