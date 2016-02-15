Кан: «Музыка в будущем будет играть в АПЛ»

Бывший голкипер мюнхенской "Баварии" Оливер Кан поддержал решение Хосепа Гвардиолы возглавить "Манчестер Сити". Напомним, что нынешний наставник мюнхенского клуба покинет Германию по окончании текущего сезона.

"Музыка в будущем будет играть в АПЛ. Там соберутся лучшие футболисты. В АПЛ борьба за титул чемпиона страны намного сложнее. Это будет большим вызовом для Гвардиолы, чем чемпионское звание в Бундеслиге каждый год и без особого труда. В Мюнхене же его оценка зависит только от выступления команды в Лиге чемпионов", — сказал немецкий страж ворот.