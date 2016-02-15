Мовсисян отметился первым голом в составе «Реал Солт-Лейк»

Форвард "Спартака" Юра Мовсисян, перебравшийся на правах аренды в "Реал Солт-Лейк", забил свой первый гол после возвращения в американский клуб. Армянский игрок поразил ворота корейского "Соннама" в товарищеском поединке.

Отметим, клуб из Солт-Лейк Сити имеет право выкупа футболиста по завершении аренды.

В составе красно-белых нападающий в этом сезоне провел 11 игр, забил три гола и сделал две результативных передачи.