Мендьета: «Черышев великолепен, он поможет «Валенсии» подняться в таблице»

Бывший капитан "Валенсии" Гаиска Мендьета высказал мнение о хавбеке "оранжевых" Денисе Черышеве. По мнению ветерана, российский игрок принесет немало пользы команде Гари Невилла. Напомним, гол Черышева, ставший для него дебютным в новой команде, принес "летучим мышам" три очка во вчерашнем поединке 24-го тура Примеры против "Эспаньола".

"Денис – великолепный футболист. Вчера он забил победный гол. Думаю, он будет играть важную роль в команде Гари Невилла. Надеюсь, он поможет клубу одержать больше побед в будущем и подняться в турнирной таблице", – отметил Мендьета.