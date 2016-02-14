«Барселона» отрицает свой интерес к Озилу

Представители "Барселоны" отрицают факт заинтересованности каталонцев в услугах полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила, ранее выступавшего за мадридский "Реал".

Ранее в СМИ была информация о том, что главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике лично хочет видеть немца в своей команде и встречался с агентом игрока, чтобы обсудить возможность перехода 27-летнего хавбека в "Барселону" за 50 миллионов евро.

Однако, сейчас каталонцы заявляют, что клуб не предпринимал никаких попыток по приобретению Озила и не собирается покупать этого игрока, сообщает источник. Напомним, на минувшей неделе немецкий полузащитник сообщил, что не будет продлевать свой действующий контракт с "Арсеналом".