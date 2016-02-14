Пименов: «Можно поздравить «Локомотив» с завершением скандалов вокруг Буссуфа»

Бывший форвард "Локомотива" Руслан Пименов считает что полузащитник Мубарак Буссуфа не сумел продемонстрировать своего потенциала, а его уход не только разгрузит зарплатную ведомость, но и благоприятно скажется на атмосфере в команде.

"Можно поздравить "Локомотив" с завершением скандалов вокруг этого футболиста, а также с разгрузкой зарплатной ведомости. Буссуфа - хороший игрок, помогал команде во многих матчах, но раскрылся он не так, как от него ждали. Почему так произошло? Это совокупность ряда причин: и тот скандал с Кучуком, и в команде, может, не приняли. Допускаю, что это отголоски расслабленности, которая наступила в "Анжи". Все это вылилось в те истории, которые мы наблюдали в последнее время", -сказал Пименов.