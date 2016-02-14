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  • Зырянов: «В Лиге чемпионов Виллаш-Боаш опять доверит выступать своим близким иностранцам»

Зырянов: «В Лиге чемпионов Виллаш-Боаш опять доверит выступать своим близким иностранцам»

14 февраля 2016, 08:11
4

Играющий тренер "Зенита-2" Константин Зырянов, выступающий в эти дни за сборную России на "Кубке Легенд", считает, что поддержка зрителей должна помочь российской команде выиграть турнир. Футболист также оценил шансы новичков "Зенита" нападающего Александра Кокорина и полузащитника Юрия Жиркова выйти на поле в матчах Лиги чемпионов против "Бенфики".

- В чем секрет того, что сборная России является гегемоном "Кубка легенд"?

- Дома стены помогают, и надо стараться выигрывать каждый турнир. Посмотрите, как встречали нашу сборную зрители! Хотя лично мне было тяжеловато играть, после пяти минут дышать стало сложно. И это при том, что я прошел первый сбор с "Зенитом-2", а тем, кто уже закончил карьеру игроков, наверное, еще тяжелее. Но мы берем сыгранностью, я думаю.

- Как оцениваете усиление Кокориным и Жирковым?

- Это опытные футболисты. С Кокориным я в одной команде не играл, а вот с Жирковым довелось. Могу сказать только хорошие слова в его адрес, и как игрока, и как человека. Думаю, вполне можно ожидать их дебюта в матче с "Бенфикой". Хотя есть один минус - в Лиге чемпионов нет лимита на легионеров, поэтому Виллаш-Боаш опять доверит своим близким иностранцам выступать

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит-2 Бенфика Зенит Жирков Юрий Зырянов Константин Кокорин Александр
Комментарии (4)
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REDWHITE_
1455430099
умирает зенит...
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Freyk
1455439422
Константин Георгиевич, конечно, человек хороший, да и футболист был в лучшие годы неплохой, но на настоящий момент в «Зените» нет такого россиянина, который играл бы лучше иностранца, но сидел на скамейке, даже в Лиге чемпионов.
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Asbjorn
1455439892
Беда в том,что как только в нашем футболе появляется молодой и талантливый игрок,его портят деньги,либо он сидит на лавке
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