Зырянов: «В Лиге чемпионов Виллаш-Боаш опять доверит выступать своим близким иностранцам»

Играющий тренер "Зенита-2" Константин Зырянов, выступающий в эти дни за сборную России на "Кубке Легенд", считает, что поддержка зрителей должна помочь российской команде выиграть турнир. Футболист также оценил шансы новичков "Зенита" нападающего Александра Кокорина и полузащитника Юрия Жиркова выйти на поле в матчах Лиги чемпионов против "Бенфики".

- В чем секрет того, что сборная России является гегемоном "Кубка легенд"?

- Дома стены помогают, и надо стараться выигрывать каждый турнир. Посмотрите, как встречали нашу сборную зрители! Хотя лично мне было тяжеловато играть, после пяти минут дышать стало сложно. И это при том, что я прошел первый сбор с "Зенитом-2", а тем, кто уже закончил карьеру игроков, наверное, еще тяжелее. Но мы берем сыгранностью, я думаю.

- Как оцениваете усиление Кокориным и Жирковым?

- Это опытные футболисты. С Кокориным я в одной команде не играл, а вот с Жирковым довелось. Могу сказать только хорошие слова в его адрес, и как игрока, и как человека. Думаю, вполне можно ожидать их дебюта в матче с "Бенфикой". Хотя есть один минус - в Лиге чемпионов нет лимита на легионеров, поэтому Виллаш-Боаш опять доверит своим близким иностранцам выступать