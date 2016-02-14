Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кирьяков: «Смотришь сейчас на «Динамо», и волосы встают дыбом»

    Экс-нападающий "Динамо" Сергей Кирьяков прокомментировал последние трансферы бело-голубых. Специалист считает, что его бывшая команда во второй половине сезона будет бороться за выживание в РФПЛ.

    - Есть информация, что "Динамо" вот-вот подпишет черногорского форварда Фатоса Бечирая из минского"Динамо" же. Думаете, это реальное усиление?

    - "Динамо" сейчас в таком состоянии, что там любая фамилия в помощь... Клуб может усилить игрок и не очень высокого уровня. Этой фамилии я не слышал. Но клуб сейчас выбирает не фамилии, а финансовую сторону сделки. Чем меньше футболист стоит, тем больше шансов у него оказаться в "Динамо".

    - Но ведь ушедшему Кокорину нужна полноценный замена...

    - "Динамо" такой клуб... Что-то комментировать нет никакого желания. Смотришь на все, что происходит, и волосы дыбом встают. То денег море, то ни копейки, ничего позволить себе не могут... Бардак!

    - Значит, перспективы во второй половине сезона у бело-голубых неважные?

    - Думаю, однозначно борьба за выживание.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2016 06:09
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 14 февраля 2016, 13:39

      Ротенберг -- это засланный "казачок" из Питера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -101

      polyshuk23 14 февраля 2016, 12:40

      это чурка оджой и еврей ротенберг до такого довели Великий Клуб Московское Динамо слов не хватает для них

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 14 февраля 2016, 11:41

      Можно сравнить с любым овд

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      bacardi023 14 февраля 2016, 08:44

      очень правильные слова!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11