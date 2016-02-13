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Дюков: «Слуцкий в «Зените»? Это невозможно»

13 февраля 2016, 12:47
9

Президент "Зенита" Александр Дюков рассказал о поисках нового главного тренера санкт-петербургской команды. По словам функционера, не принципиально какой будет паспорт у будущего наставника.

"Нам нужен квалифицированный специалист, который справится с задачами, поставленными перед ним. Слуцкий в "Зените"? Это невозможно, поскольку у нас есть договоренность с ЦСКА. Могу, конечно, позвонить Евгению Гинеру и попросить его дать добро на переход Слуцкого в "Зенит". Но не думаю, что Евгений его отпустит.

Что касается Радимова, Семака и Симутенкова, то они набираются знаний и опыта, матереют как тренеры. Уверен, что через какое-то время им по плечу будут более серьезные задачи", – заявил Дюков.

Напомним, нынешний главный тренер питерцев Андре Виллаш-Боаш принял решение покинуть клуб по окончанию сезона.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Слуцкий Леонид Виллаш-Боаш Андре Семак Сергей Дюков Александр
Комментарии (9)
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REDWHITE_
1455360488
Карпина пуст берут!!! Супер тренер!!!
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18JG
1455360814
Так, Радимова и Семака отсекли, жаль. Из отечественных тренеров себя уже проявили Бердыев и Кононов. Из этой пары я бы выбрал наставника "Краснодара". Но а вообще жду назначения Кобелева. Человек с сильным характером и умеет работать с молодежью.
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Aztec58
1455362247
Договоренность с ЦСКА, ахахах! Пресловутое сращивание государственного аппарата с криминалитетом, ага.
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gera123
1455371201
дык чем Карпин не подходит? Дзюба уже в Зените))) только Валера сам не пойдет. А было бы интересно
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MadPampers
1455377909
тут нужен международный авторитет, ибо Зенит уже года 2 как клуб европейского уровня с топ игроками своих сборных, без авторитета тут будет не обойтись
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