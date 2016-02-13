Дюков: «Слуцкий в «Зените»? Это невозможно»

Президент "Зенита" Александр Дюков рассказал о поисках нового главного тренера санкт-петербургской команды. По словам функционера, не принципиально какой будет паспорт у будущего наставника.



"Нам нужен квалифицированный специалист, который справится с задачами, поставленными перед ним. Слуцкий в "Зените"? Это невозможно, поскольку у нас есть договоренность с ЦСКА. Могу, конечно, позвонить Евгению Гинеру и попросить его дать добро на переход Слуцкого в "Зенит". Но не думаю, что Евгений его отпустит.



Что касается Радимова, Семака и Симутенкова, то они набираются знаний и опыта, матереют как тренеры. Уверен, что через какое-то время им по плечу будут более серьезные задачи", – заявил Дюков.

Напомним, нынешний главный тренер питерцев Андре Виллаш-Боаш принял решение покинуть клуб по окончанию сезона.