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  • Ташуев: «Завтра в спарринге с нами одна из традиционно сильных европейских команд»

Ташуев: «Завтра в спарринге с нами одна из традиционно сильных европейских команд»

13 февраля 2016, 01:55
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Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев оценил игру своих подопечных в товарищеском матче против армавирского "Торпедо" (1:2).

"Мы задействовали сегодня большую группу молодежи. В этом поединке приняли участие наши вчерашние дублеры – почти все молодые игроки, кто у нас есть на этом сборе. Если брать первый тайм, то ребята провели его неплохо, имели много подходов, хорошо прессинговали, было много позиционных атак. Соперник рассчитывал, в основном, на контратакующую игру. Нам же не хватало только последнего хода перед завершающим ударом. Проблемы в игре, конечно, наблюдались, и на это было указано в перерыве. К сожалению, эти недочеты повторились и во втором тайме.

В "Торпедо", между тем, сейчас собраны квалифицированные футболисты, имеющие опыт выступлений, в том числе, и в Первой лиге. У нас же, кроме проверенных игроков обороны – Армаша, Манолева и Бугаева, в центральной части поля, как и в атакующих порядках, была только молодежь. Но для молодости характерна нестабильность. Две ошибки в обороне, курьезные голы, и пропала уверенность.

Я специально не стал, стоя у бровки, направлять футболистов, корректировать их действия, нагнетать страсти. Хотелось увидеть, как молодежь поведет себя в стрессовой ситуации, сможет ли перебороть себя, вывести игру на уровень своего первого тайма. В этой встрече лидера, способного повести за собой, к сожалению, у нас не нашлось, как, впрочем, кое-кому не хватило и характера. Что ж, это был хороший тест, который наглядно показал, над чем нам предстоит работать более основательно", – сказал Ташуев.

Также наставник поделился ожиданиями от следующей контрольной игры.

"Завтра в спарринге с нами одна из традиционно сильных европейских команд – "Црвена Звезда". Ждем хорошей игры и хорошего результата. Я все же думаю, что это будет очень непростой матч, учитывая, что нашим игрокам его вновь предстоит провести на фоне усталости.

Каковы основные задачи в этом поединке? Постараемся в игровых условиях реализовать те наработки, которые в ходе этих двух недель отрабатывали в тренировочном процессе. Затем, опираясь на результаты, подведем итоги сбора, чтобы двигаться дальше. На следующем этапе в Кисловодске приступим к шлифовке общекомандных действий. Проведем восьмидневный сбор, сыграем запланированные контрольные матчи, а затем отправимся на кубковый поединок в Санкт-Петербург".

Источник: ФК «Кубань»
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Ташуев Сергей
Комментарии (1)
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Aztec58
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