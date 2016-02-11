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Муслин: «Заявления Самсонова – бред. Разберемся в суде»

11 февраля 2016, 18:20
2

Экс-наставник "Краснодара" Славолюб Муслин ответил на слова бывшего футболиста клуба Олега Самсонова, который обвинил специалиста в том, что он брал деньги с игроков.

- Как узнали о словах Самсонова?
- Я сейчас нахожусь во Франции. Позвонили ваши коллеги из российского издания, которому он дал интервью.

- Ваша первая реакция.
- Я в шоке. Это ложь, которую я просто так не оставлю.

- Что планируете предпринять?
- Никогда в жизни не занимался такими вещами, о которых он говорит. Да если бы я брал деньги игроков… Сегодня можно говорить все, что угодно. Но нужны доказательства, и я хочу, чтобы он доказал свои слова. Мне очень обидно такое слышать. Бред полнейший.

- Планируете в судебном порядке разбираться с Самсоновым?
- Конечно. Я уже разговаривал со своими адвокатами. Буду разбираться.

- Почему не взяли Самсонова на сбор "Краснодара"? Он не подходил по игровым причинам?
- Все решения по игрокам принимало руководство: кто будет тренироваться, а кто – нет. Это не мои обязанности, мое дело – тренировать. Самсонову было сказано, что он не оправдал ожидания руководства. Я предупредил игрока, что на его позицию покупается сильный конкурент, поэтому, скорее всего, он окажется на лавке. А затем уже руководство отправило Самсонова тренироваться со второй командой "Краснодара".

- Получается, решение не брать Самсонова на сбор принимал Галицкий? Сам футболист заявляет, что владелец "Краснодара" в разговоре с ним отрицал свою причастность к этому.
- Я не знаю. Ну, наверное, без президента клуба такие решения не принимаются.

- А вы сами видели его в команде?
- Он играл в первом сезоне за "Краснодар", когда его только купили, но я не могу сказать, что был им очень доволен. Поэтому я, когда появилась возможность купить более сильного игрока на его позицию, я был не против. И с Самсоновым на эту тему я говорил.

- Кого взяли вместо? Самсонов говорит, что вы перетаскивали игроков из "Локо", в котором работали раньше.
- По-моему, правого полузащитника Игнатьева. Но какая разница, из какого он клуба? Когда я работал в "Локомотиве", Игнатьева вообще не было в там. Решение по трансферу принимали и Галицкий, и Хашиг, и я, а также селекционеры клуба.

- Вы уже говорили, что готовы пройти детектор лжи с Самсоновым. Ради этого в Россию приедете?
- Посмотрим. Сейчас буду общаться с моими адвокатами, принимать решение, что делать дальше. Но так просто это все не закончится для Самсонова.

- Вы сейчас без клуба. Дальнейшие планы какие?
- Еще немного поработаю. Пока дождусь окончания сезона, а там буду решать. Мне уже поступали предложения, но меня они не устроили. Думаю, летом появятся и другие варианты.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Самсонов Олег Муслин Славолюб
Комментарии (2)
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Aztec58
1455214442
Не кипятись, дядя, правда никому не нужна, ага, дело старое, все всё уже забыли.
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Sherd_97
1455225740
Имели многоу моументов
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