Блан подписал новый контракт с «ПСЖ»

Главный тренер "ПСЖ" Лоран Блан подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение специалиста с парижанами рассчитано до 2018 года.
"С самого начала для меня было большой честью работать в таком амбициозном клубе, поэтому я благодарен за оказанное доверие. Верю, что "ПСЖ" продолжит оставаться настоящим послом Франции в мировом футболе", — сказал Блан.
Под руководством Блана парижане пополнили свою копилку восемью трофеями.
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Источник: Twitter