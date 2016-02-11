Блан подписал новый контракт с «ПСЖ»

Главный тренер "ПСЖ" Лоран Блан подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение специалиста с парижанами рассчитано до 2018 года.

"С самого начала для меня было большой честью работать в таком амбициозном клубе, поэтому я благодарен за оказанное доверие. Верю, что "ПСЖ" продолжит оставаться настоящим послом Франции в мировом футболе", — сказал Блан.

Под руководством Блана парижане пополнили свою копилку восемью трофеями.