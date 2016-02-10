Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Попов: «Широков – один из лучших футболистов России, «Спартак» должен был держаться за него»

    Экс-нападающий ЦСКА Денис Попов высказал мнение, что новичок красно-синих Роман Широков сможет помочь армейцам в весенней части чемпионата, так как находится в полном порядке. Кроме того, Попов назвал полузащитника одним из лучших российских игроков на данный момент. Напомним, вчера ЦСКА и Широков заключили соглашение до конца этого сезона с возможностью продления.

    – Очень грамотное решение Широкова и ЦСКА. Вот все говорят – 34 года, большой возраст. Но если футболист играет на высоком уровне - значит, он может это делать. Роман поможет москвичам, он находится в полном порядке.

    – Тем более Слуцкий прекрасно знает его возможности…

    – Конечно! Не понимаю, как "Спартак" умудрился расстаться с капитаном сборной. Широков – один из лучших игроков в России на сегодняшний день, и красно-белым нужно было постараться удержать его. Но это дело клуба и футболиста.

    Игрок такого уровня, как Широков, стоит много денег. И как всегда Евгений Леннорович всех превзошел, он сделал очень правильный и нужный ход. Поэтому у ЦСКА на протяжении многих лет стабильность и результат.

    – Широков заиграет в ЦСКА на своем уровне, как это было в "Краснодаре" и "Зените"?

    – Безусловно. Для него переход в родной клуб – это дополнительная мотивация. В преддверии чемпионата Европы он сможет показать себя во всей красе. Дай бог, чтобы травмы его обошли стороной, и тогда Широков еще прибавит.

    – С Еременко сыграются?

    – Здесь уже дело Слуцкого. Но не думаю, что возникнут проблемы, оба Романа найдут общий язык.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2016 13:30
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 февраля 2016, 18:32

      Ахахах, нашли иксперда, блин, ЦСКА не знал как от этого Попова избавиться, ага.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 10 февраля 2016, 16:22

      а все повелись мол Ивелин рявкнул)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 февраля 2016, 13:46

      достали уже этим Широким футболером вот вам и уровень нашего чемпионата если он самый лучший грошь цена такому футболу и на ЧЕ все скоро поймут и увидят чего стоит и Широков и тем более супер тренер Слуцкий

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Garrincha58 10 февраля 2016, 18:33

      Присоединяюсь.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11