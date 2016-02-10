Хурцидзе перешел в «Амкар», но в этом сезоне за клуб не сыграет

Полузащитник Давид Хурцидзе покинул армавирское "Торпедо" и присоединился к "Амкару".

Соглашение подписано на три года.

"Хурцидзе — молодой российский футболист, который будет доказывать свою состоятельность. Давид — это будущее Амкара, приобретение на перспективу. Он не сможет помочь нашей команде в ближайших матчах, потому что заигран за два клуба в этом сезоне – "Улисс", который участвовал в еврокубках, и "Торпедо" Армавир. Мы подписали соглашение с игроком сейчас, но контракт вступит в силу с нового сезона", — сказал исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов.