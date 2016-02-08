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Мельгарехо мечтает забить ЦСКА в первом матче за «Спартак»

8 февраля 2016, 16:04
14

Нападающий Лоренсо Мельгарехо дал первое интервью в качестве игрока "Спартака". По словам парагвайца, до окончания сезона он планирует забить 7-8 голов.

"Сколько там осталось матчей? 12? Рассчитываю забить 7-8 голов. Я начинал карьеру как центральный защитник, потом поиграл и вингером, и крайним защитником, и нападающим. Сейчас чувствую, что мне больше нравится играть в нападении. Именно в этой позиции хочу забивать как можно больше голов.

Знаю, что самое принципиальное дерби для фанатов "Спартака" – с ЦСКА. В первом круге я не забил пенальти ЦСКА, и в концовке мы пропустили мяч. Поэтому сейчас самое время для того, чтобы исправиться, в первом матче после перерыва забить "армейцам" и заслужить любовь болельщиков", – сказал он.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (14)
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mnb 95
1454937197
Язык то он конечно без костей.
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CSKA №1
1454937796
Ну пусть мечтает дальше!!!Мечтать не вредно!!!
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fakel-vrn
1454939118
глушаков недавно мечтал..теперь еше один мечтатель...надо не мечтать а выигрывать...ведь большинство этого ждут)...чтобы приблизиться к лидеру)
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Майор Дзагоев
1454939153
Так с Кубани и не научился не быть лохом - пенальти не забил, в Спартак перешел
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fakel-vrn
1454939324
я уже представил ...как акинфеев пошел вытаскивать мяч из сеткисобственных ворот)))))
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Диктор
1454941755
Смотри сколько сразу шакалов опять на нашей ветки.А знаете почему нас почти нет на ваших-вы нам просто не интересны.Ну а вы скулите скулите -чемпионат все расставит на свои места.
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proеzd2
1454943165
Удачи !хорошее стремление Лоренсо,только победА!
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proеzd2
1454943217
похоже дэбилы соккера уже здесь.хехе
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proеzd2
1454943301
СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!
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никорос
1455013530
красавчик, так держать
Ответить
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