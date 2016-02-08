Мельгарехо мечтает забить ЦСКА в первом матче за «Спартак»

Нападающий Лоренсо Мельгарехо дал первое интервью в качестве игрока "Спартака". По словам парагвайца, до окончания сезона он планирует забить 7-8 голов.

"Сколько там осталось матчей? 12? Рассчитываю забить 7-8 голов. Я начинал карьеру как центральный защитник, потом поиграл и вингером, и крайним защитником, и нападающим. Сейчас чувствую, что мне больше нравится играть в нападении. Именно в этой позиции хочу забивать как можно больше голов.

Знаю, что самое принципиальное дерби для фанатов "Спартака" – с ЦСКА. В первом круге я не забил пенальти ЦСКА, и в концовке мы пропустили мяч. Поэтому сейчас самое время для того, чтобы исправиться, в первом матче после перерыва забить "армейцам" и заслужить любовь болельщиков", – сказал он.