Алаба: «Гвардиола открыл футбол с новой стороны»

Защитник "Баварии" Давид Алаба высказал свое мнение о тренерском мастерстве наставника команды Хосепа Гвардиолы, отметив, что испанский специалист многое дал мюнхенскому клубу.

"У Гвардиолы уникальная методика тренировок. Он открыл футбол с новой стороны. Игра "Баварии" становится лучше с каждым годом, у него очень серьезная подготовка к матчам", – цитирует Алабу BT Sport.

Напомним, Гвардиола взошел на тренерский мостик "Баварии" в 2013-м году. Он отказался продлевать в клубом контракт, истекающий грядущим летом, и по завершении нынешнего сезона возглавит "Манчестер сити".