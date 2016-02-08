Мельгарехо: «Сборная России? Я буду играть только за Парагвай!»

Полузащитник "Кубани" Лоренцо Мельгарехо на своей странице в Twitter опроверг слухи о возможной смене гражданства, написав, что и далее намерен выступать только за сборную Парагвая. Напомним, сегодня отец футболиста заявил, что его сын выразил желание выступать в составе национальной российской команды.

"Я собираюсь выступать исключительно за сборную Парагвая, и более ни за какую другую сборную. Я люблю свою страну и мечтаю вновь защищать ее цвета!", – написал Мельгарехо.

Напомним, футболист выступает за "Кубань" с 2013-го года. В нынешней РФПЛ он провел 16 встреч и забил восемь мячей.