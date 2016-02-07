Черчесов: «В Польше больше борьбы и скорости выше, РФПЛ впереди по мысли и мастерству»

Главный тренер варшавской "Легии" Станислав Черчесов, ранее работавший в российском чемпионате, сравнил РФПЛ и польскую лигу.

— Если сравнивать РФПЛ и польскую лигу по классическим параметрам цена/качество – в чью пользу сравнение?

— Думаю, что скорости здесь чуть повыше, и борьбы, может быть, больше. А по мысли и исполнительскому мастерству Россия впереди.

— Мы, стало быть, играем в более интеллектуальный футбол?

— Можно сказать и так.

— А что касается уровня зарплат, трансферных бюджетов и всей прочей бухгалтерии?

— У меня нет точных цифр, но понятно, что с самыми состоятельными российскими клубами никто в Польше даже близко не встанет. Но это общее впечатление. За что могу ручаться – здесь прекрасная инфраструктура, оставшаяся после чемпионата Европы, и очень неплохая посещаемость. Наш 30-тысячник почти всегда полон, и на выездных матчах "Легии" тоже народу хватает.