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    Черчесов: «В Польше больше борьбы и скорости выше, РФПЛ впереди по мысли и мастерству»

    Главный тренер варшавской "Легии" Станислав Черчесов, ранее работавший в российском чемпионате, сравнил РФПЛ и польскую лигу.

    — Если сравнивать РФПЛ и польскую лигу по классическим параметрам цена/качество – в чью пользу сравнение?

    — Думаю, что скорости здесь чуть повыше, и борьбы, может быть, больше. А по мысли и исполнительскому мастерству Россия впереди.

    — Мы, стало быть, играем в более интеллектуальный футбол?

    — Можно сказать и так.

    — А что касается уровня зарплат, трансферных бюджетов и всей прочей бухгалтерии?

    — У меня нет точных цифр, но понятно, что с самыми состоятельными российскими клубами никто в Польше даже близко не встанет. Но это общее впечатление. За что могу ручаться – здесь прекрасная инфраструктура, оставшаяся после чемпионата Европы, и очень неплохая посещаемость. Наш 30-тысячник почти всегда полон, и на выездных матчах "Легии" тоже народу хватает.

    Источник: Спортфакт

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    07.02.2016 13:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 февраля 2016, 15:38

      А тренерская зарплата? Или старых накоплений хватает?

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