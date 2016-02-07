Легионеры «Зенита» обыграли российских футболистов команды

Вчера футболисты "Зенита" провели две последние тренировки на сборе в португальском Фару. И утреннее, и вечернее занятие продолжалось около полутора часов. В конце первой тренировки команда сыграла турнир, вторая завершилась матчем иностранцев против россиян.

Аналогичная встреча в Катаре закончилась со счетом 3:3, в Португалии легионерам удалось одержать минимальную победу. Единственный гол забил Маурисио.

Сегодня в 16:00 "Зенит" проведет финальный матч "Атлантик Кап" против "Эребру", а наш сайт будет вести текстовый онлайн встречи. После этого сине-бело-голубые получат два выходных и 10 февраля соберутся в Испании, где начнется заключительный этап подготовки к игре с "Бенфикой".