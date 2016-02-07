Нигматуллин: «Буссуфа и Диарра устроили в «Локомотиве» переворот, который до сих пор дает о себе знать»

Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин считает, что уход полузащитника Мубарака Буссуфа положительно сказывается на атмосфере в команде.

"От его пребывания в "Локомотиве" у меня осталось негативное впечатление. Та же история и с французом Лассана Диарра. Они устроили внутри клуба конфликт, хотя у них были роскошные условия, предоставленные "Локомотивом". Но они устроили какой-то переворот, что даже сегодня дает о себе знать.

Чем дальше будет Буссуфа - тем лучше "Локомотиву". Успешная футбольная команда - это хорошая атмосфера, а такие игроки негативно влияют на эту самую атмосферу. Без него "Локомотив" отлично справляется и будет справляться дальше. Полезности Буссуфы в этом сезоне я не припоминаю, поэтому говорить об этом не приходится", - считает Нигматуллин.