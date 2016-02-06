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  • Кержаков: «Стартует новый этап в моей карьере, цели поставлены»

Кержаков: «Стартует новый этап в моей карьере, цели поставлены»

6 февраля 2016, 20:25
4

Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков поделился ожиданиями от первого официального матча за новую команду, который состоится завтра. Напомним, в «Цюрих» Кержаков перешел из «Зенита» на правах аренды.

«Завтра, в 15:45 по Москве, «Цюрих» – «Сьон». Стартует новый этап в моей футбольной карьере. Все цели поставлены, начинаем путь к их реализации. Всем болельщикам желаю хорошей и честной игры!

И конечно же, приглашаю всех завтра на стадион! Если есть возможность, приходите обязательно», – написал Кержаков на своей странице в Instagram.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Швейцария. Суперлига Россия. Премьер-лига Швейцария Цюрих Сьон Кержаков Александр
Комментарии (4)
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sochi-2013
1454783221
Зазнавшийся парень, но удачи ему!
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Добрый Бобер
1454785610
Кержаков против Митрюшкина?
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Ulug-}{em
1454785815
Надеюсь забьет гол
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APchelov
1454793544
Цюрих - скучный городишко! Так что у Сашки есть все шансы взяться за дело всерьёз!
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