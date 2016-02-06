Кержаков: «Стартует новый этап в моей карьере, цели поставлены»

Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков поделился ожиданиями от первого официального матча за новую команду, который состоится завтра. Напомним, в «Цюрих» Кержаков перешел из «Зенита» на правах аренды.

«Завтра, в 15:45 по Москве, «Цюрих» – «Сьон». Стартует новый этап в моей футбольной карьере. Все цели поставлены, начинаем путь к их реализации. Всем болельщикам желаю хорошей и честной игры!

И конечно же, приглашаю всех завтра на стадион! Если есть возможность, приходите обязательно», – написал Кержаков на своей странице в Instagram.