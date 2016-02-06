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Кечинов: «Динамо» может светить борьба за выживание»

6 февраля 2016, 14:44
3

Бывший хавбек "Спартака" Валерий Кечинов высказал свое мнение о перспективах «Динамо» в нынешнем чемпионате России. По его словам, в ближайшем будущем бело-голубым не стоит ждать ничего хорошего.

– Команду уже развалили. Сложно даже сказать, за какие места будут бороться бело-голубые. Ничего хорошего москвичей в ближайшее время точно не ждет.

– А замен нет.

– Безусловно. В прошлом году ребята уходили, сейчас, и, скорее всего, потери еще будут. Знаю, что на Ионова имеют виды другие клубы. О Габулове писали.

– Не исключаете возможности, что "Динамо" будет вести борьбу за выживание?

– Все возможно. В команде осталось много молодых ребят, и смогут ли они выстоять – один из наиболее интересных вопросов весны.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Габулов Владимир Ионов Алексей Кечинов Валерий
Комментарии (3)
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RusPlan
1454806696
Полностью согласен
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fakel-vrn
1454815223
пока еще рано об этом говорить..этой команде не привыкать..нескоько лет назад..динамо уже боролось за выживание..чудом выкарабкались...непомню точно кто....какойто иностраный тренер вытащил их снизу...в этот раз тоже вытащат..если что..))...хотя сейчас такое ощущение ...что этот клуб никому не нужен...всех игроков отдают направо и налево..по дешевке..))
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nemolod
1454835455
Отличный шанс для молодых футболистов проявить себя,получить опыт через игровую практику и если все у них получится,то к следующему сезону от обновленного Динамо точно будет непросто его соперникам!
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