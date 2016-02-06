Кечинов: «Динамо» может светить борьба за выживание»

Бывший хавбек "Спартака" Валерий Кечинов высказал свое мнение о перспективах «Динамо» в нынешнем чемпионате России. По его словам, в ближайшем будущем бело-голубым не стоит ждать ничего хорошего.

– Команду уже развалили. Сложно даже сказать, за какие места будут бороться бело-голубые. Ничего хорошего москвичей в ближайшее время точно не ждет.

– А замен нет.

– Безусловно. В прошлом году ребята уходили, сейчас, и, скорее всего, потери еще будут. Знаю, что на Ионова имеют виды другие клубы. О Габулове писали.

– Не исключаете возможности, что "Динамо" будет вести борьбу за выживание?

– Все возможно. В команде осталось много молодых ребят, и смогут ли они выстоять – один из наиболее интересных вопросов весны.