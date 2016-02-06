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ЦСКА сосредоточился на форварде «Утрехта»

6 февраля 2016, 13:18
8

Как сообщает голландский портал Soccernews, ЦСКА намерен завершить сделку по форварду "Утрехта" Себастьену Аллеру до закрытия зимнего трансферного окна в России. В начале января голландский клуб отказался продавать 21-летнего француза армейскому клубу из-за решения главного тренера.

Однако, теперь красно-синие, которые лишились ивуарийского форварда Сейду Думбия, будут делать все возможное, чтобы этот переход состоялся нынешней зимой. За трансфер игрока ЦСКА может заплатить около 10 миллионов евро. В настоящее время Аллер является игроком молодежной сборной Франции.

В нынешнем чемпионате Голландии на счету нападающего 11 мячей в 20-ти поединках.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие ЦСКА Утрехт Думбия Сейду Аллер Себастьян
Комментарии (8)
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Aztec58
1454755026
10 лямов? Пусть Гинер сначала покажет деньги, ага.
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Asbjorn
1454757820
А потом в Урал в аренду
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PFC CSKA MOSCOW
1454759227
Француз Негр Нет, я не расист, но это уже не смешно
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REDWHITE_
1454767682
ЦСКАфрики)))))))))))))
Ответить
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