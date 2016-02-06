ЦСКА сосредоточился на форварде «Утрехта»

Как сообщает голландский портал Soccernews, ЦСКА намерен завершить сделку по форварду "Утрехта" Себастьену Аллеру до закрытия зимнего трансферного окна в России. В начале января голландский клуб отказался продавать 21-летнего француза армейскому клубу из-за решения главного тренера.

Однако, теперь красно-синие, которые лишились ивуарийского форварда Сейду Думбия, будут делать все возможное, чтобы этот переход состоялся нынешней зимой. За трансфер игрока ЦСКА может заплатить около 10 миллионов евро. В настоящее время Аллер является игроком молодежной сборной Франции.

В нынешнем чемпионате Голландии на счету нападающего 11 мячей в 20-ти поединках.