El Confidencial: «Моуринью подписал соглашение с «МЮ», но Гвардиола может отказаться проживать с ним в одном городе»

Португальская газета El Confidencial сообщает, что "Манчестер Юнайтед" уже подписал соглашение с Жозе Моуринью.

Манчестерский клуб предпринял решительные меры после того, как "Манчестер Сити" объявил о достигнутом соглашении с Хосепом Гвардиолой.

Впрочем, с каталонским специалистом могут возникнуть сложности, поскольку, по словам его друга, он может передумать переезжать в Англию.

Больше всего Гвардиолу смущает потенциальный переезд Моуринью: "Одно дело встречаться с ним раз, два, три, четыре или даже пять раз за сезон, но соседствовать с ним – совсем другое", – цитирует газета.