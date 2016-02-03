Олег Самсонов завершил карьеру

Российский полузащитник Олег Самсонов принял решение о завершении карьеры.

"В чем главная причина? В первую очередь потеря мотивации. Кроме того, мне очень хочется постоянно быть рядом с семьей. Ну и, наконец, планирую реализовать себя в другой сфере.

Мои амбиции были совершенно иными: я хотел выигрывать трофеи, участвовать в еврокубках, играть в сборной. После истории с "Краснодаром" я отводил себе два, три года на возвращение в премьер-лигу. И уже тогда понимал, если этого не получится, уйду. Сейчас от футбола чувствую только опустошение и разочарование.

Из петербургского "Динамо" мне действительно звонили, но на предложение я ответил отказом", - сказал Самсонов.

28-летний Самсонов за свою карьеру выступал за "Спортакадемклуб", "Зенит", "Спартак-Нальчик", "Химки", "Крылья Советов", "Краснодар", "Тюмень" и "Факел". Сыграл 2 матча за вторую сборную России и забил 1 гол.