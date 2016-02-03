Найджел де Йонг стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси»

Американский клуб «Лос-Анджелес Гэлакси« объявил о переходе голландского полузащитника Найджела де Йонга.

Хавбек успешно прошел медицинское обследование и подписал с американцами личный контракт. Де Йонг являлся свободным агентом, поэтому достался «Лос-Анджелес Гэлакси» бесплатно.

31-летний де Йонг ранее выступал за «Аякс», «Гамбург», «Манчестер Сити» и «Милан». За сборную Голландии сыграл 80 матчей и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.