Веденеев: «Теперь в «Зените» будет хорошая скамейка»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев рассказал о своем отношении к переходу защитника «Динамо» Юрия Жиркова и нападающего бело-голубых Александра Кокорина в санкт-петербургский клуб.

«Больших преимуществ у этих трансферов я не вижу. На месте левого защитника в «Зените» играет футболист сильнее Жиркова – Кришито, так что покупка динамовца связана исключительно с лимитом.

Кокорин – чистый форвард. Помню, он в «Динамо» несколько раз играл на позиции оттянутого нападающего, но это не его позиция. Иногда они с Дзюбой будут играть вместе, но только иногда. Кокорин хуже Дзюбы играет головой, дриблинга у него нет, зато есть рывок и хороший удар. Кокорин опасен, когда команда использует контратаки, но если соперник обороняется большими силами, он становится неопасен. Так что в «Зените» теперь будет хорошая скамейка», – отметил Веденеев.