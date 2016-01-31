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    Слуцкий: «Лимит не несет пользы сборной и не помогает молодым, в нем нет смысла»

    Главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий выразил мнение, что лимит на легионеров лишен смысла со спортивной точки зрения и не несет пользы национальной команде.

    "Лимит не является для меня плюсом как для тренера сборной. И без всякого лимита футболисты сборной играли бы как в сборной, так и в своих клубах. Сборная добилась результата в 2008 году, когда лимит был не такой жесткий, как сейчас. Он не является поводом для роста российских игроков. Те же молодые футболисты даже с таким жестким лимитом все равно не играют. Поэтому я не вижу в нем смысла.

    Я могу говорить только о тренерской составляющей. Но ведь есть же еще несколько аспектов, которые являются более важными - социальный, общественный, возможно, даже политический. Я говорю о чисто спортивном аспекте - футболисты сборной и так играли бы в ней, при этом лимит все равно не помогает молодым.

    Чего-то не хватает каждому конкретному футболисту - характера, мастерства, профессионализма или еще чего-то. Любой тренер будет доверять более сильному игроку, это естественно. Сейчас и лимит на легионеров достаточно жесткий, позволяющий играть большому количеству россиян. Во многих клубах количество иностранцев минимально, но все равно молодые футболисты не играют. Это глобальный вопрос, очень сложно ответить, почему так происходит", - сказал Слуцкий.

    Источник: ТАСС

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    31.01.2016 14:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +459

      sour12 1 февраля 2016, 03:24

      пока коррупция не будет побеждена, лимит будет существовать т.к. это даёт большие откаты кому то.лвс за такие слова может и лишиться места тренера сборной )))))))))

      0
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      Рейтинг: -18

      uskorovau 31 января 2016, 21:06

      Хочешь бешеного секса по 2-3 часа, сильной эрекции, долго не кончать и увеличение размеров полового члена?!Теперь это возможно и безопасно!Вот сами почитайте --- http://dum.ps/maxiblog

      0
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      Рейтинг: +54

      Djazzz 31 января 2016, 19:55

      лимит тормоз развития

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 31 января 2016, 17:56

      бургероед как никогда в точку попал про чипсоеда из 2008го!
      а если серьезно, лимит прошлый век

      0
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      Рейтинг: +118

      Лыков 31 января 2016, 16:17

      Из за этого лимита мы в Европе не можем ничего показать и молодым игрокам плюса никакого. Лидеры чемпионата Не буду обкатывать молодых то есть рисковать Чемпионство м. Возьмём Зенит и ЦСКА Которые будут делать ставку только на проверенных . Спартак решил обкатывать в нападении своих воспитанников и чем это закончилось отставкой Якина

      5
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 31 января 2016, 15:51

      Конечно он прав

      3
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      ...
      Рейтинг: +12314

      Вомбат > roman230582 31 января 2016, 16:40

      Конечно же он не прав, так как в 2008 был ровно такой же лимит как сейчас - 6 легионеров на поле. А по существу, его точка зрения - мнение типичного функционера топ-клуба, которые все от Дюкова до Аджоева, говорят то же самое. Конечно, лимит вредит конкуренции на уровне топ-клуба. Не будь лимита составы ЦСКА и Зенита были бы сильнее. Однако отмена лимита довольно быстро - лет за 5-6 - приведет к прекращению профессионального роста молодых игроков, которым места в командах РПЛ не будет вообще. Условные Миранчуки, Набиуллины и Морозовы смогут играть только в командах ФНЛ и каких-нибудь Яблонцах, так что останутся на своем нынешнем уровне. Так думаю не только я, так высказывались и многие руководители команд РПЛ, кроме топовых, и наверное, так же думают и руководители команд ФНЛ. Т.е. нижняя часть пирамиды российского футбола, о которой Слуцкий просто не думает.

      -3
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      Рейтинг: +17

      DAR_K_ING 31 января 2016, 15:10

      Все по делу сказал.

      5
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 31 января 2016, 15:00

      ЛВС, как всегда, прав!

      2
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