Гвардиола выпустил Боатенга на поле, зная о его травме

Стали известны подробности о травме защитника «Баварии« Джерома Боатенга.

Футболист получил повреждение паха на одной из тренировок. Наставник мюнхенцев Хосеп Гвардиола был в курсе этого, но все равно выставил Боатенга на матч чемпионата Германии против «Гамбурга« (2:1).

В итоге, Боатенг получил разрыв приводящей мышцы бедра и теперь пропустит не менее трех месяцев.

Стоит отметить, что подобная ситуация произошла в «Баварии» и в прошлом году. Тогда Гвардиола выпустил на поле не до конца восстановившегося полузащитника Франка Рибери и француз усугубил травму.