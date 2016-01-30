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    Кубок Англии. Хет-трик Ихеначо принес «Манчестер Сити» победу над «Астон Виллой» и другие результаты

    В матче 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" одержал разгромную победу над "Астон Виллой" 4:0. Хет-трик в составе "горожан" оформил Келечи Ихеначо.

    В других встречах "Арсенал" был сильнее "Бернли", "Лидс" сломил сопротивление "Болтона", "Халл" справился с "Бери", "Рединг" разгромил "Уолсолл", "Блэкберн" уверенно обыграл "Оксфорд", "Борнмут" оказался напористее "Портсмута", "Кристал Пэлас" с минимальным преимуществом добыл победу над "Стоком", "Шрусбери Таун" в концовке матча сумел обыграть "Шеффилд Уэнсдэй".

    "Вест Бромвич" и "Питерборо" ждет переигровка.

    Кубок Англии. 1/16 финала

    Арсенал – Бернли – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Чемберс, 19; 1:1 – Воукс, 30; 2:1 – Санчес, 53.

    Астон Вилла – Манчестер Сити – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ихеаначо, 4; 0:2 – Ихеаначо, 24; 0:3 – Ихеаначо, 74; 0:4 – Стерлинг, 76.

    Болтон – Лидс – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Дукара, 8; 0:2 – Дьягурага, 39; 1:2 – Прэтли, 81.

    Бери – Халл – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Акпом, 14; 0:2 – Акпом, 57 (с пенальти); 0:3 – Акпом, 69; 1:3 – Джонс, 87.

    Вест Бромвич – Питерборо – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бераино, 14; 1:1 – Колтрист, 79; 2:1 – Бераино, 84; 2:2 – Тэйлор, 86.

    Кристал Пэлас – Сток Сити – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Заха, 17.

    Ноттингем Форест – Уотфорд – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Игало, 89.

    Оксфорд – Блэкберн – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Маршалл, 36 (с пенальти); 0:2 – Уотт, 43; 0:3 – Маршалл, 76.

    Портсмут – Борнмут – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Робертс, 43; 1:1 – Кинг, 71; 1:2 – Пью, 83.

    Рединг – Уолсолл – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Робсон-Кану, 37; 2:0 – Выдра, 41; 3:0 – Уильямс, 75; 4:0 – Выдра, 89.

    Шрусбери Таун – Шеффилд Уэнсдэй – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – МакГуган, 19; 1:1 – Акпа-Акпро, 56; 1:2 – МакГуган, 77; 2:2 – Уолли, 87; 3:2 – Гриммер, 90.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.01.2016 20:01
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