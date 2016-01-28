Канчельскис: «Такой форвард, как Муса, не помешал бы «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился мнением о слухах, которые связывают с "манкунианцами" карьеру нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы.

"Муса смог бы заиграть в английской Премьер-лиге. Он быстрый, может убежать, забить гол. Но все зависит от команды и от того, как его видит тот или иной тренер. "Арсеналу", например, Муса бы не подошел: там играют в другой футбол. Возможно, нигериец смог бы проявить себя в "Лестере". Команда Клаудио Раньери играет вторым номером, на контратаках.

Что касается "Манчестер Юнайтед", то быстрый форвард им бы тоже не помешал. Стоит ли Муса таких денег? Если финансы позволяют, то почему бы и нет. Бывали случаи, когда и больше платили за менее хороших футболистов", – рассказал Канчельскис.