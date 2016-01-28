Кержаков: «После первой тренировки в «Цюрихе» не было участка тела, который бы не болел»

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков, выступающий на правах аренды за "Цюрих", в интервью "Спортфакту" рассказал, как прошли его первые тренировки в новом клубе.

– Вы сказали, что первые тренировки дались вам очень тяжело…

– Просто убийственно! Знаете, какими были первые два занятия после моего приезда?

– Какими же?

– Сначала десятикилометровый кросс, а потом, через три часа, кросс в 9 с половиной километров. В темпе выше среднего.

– До финиша-то добежали?

– Добежал, но на следующий день не было участка тела, который не болел бы. И так мы бегали всю первую неделю, тем более, что и погода настаивала на том, чтобы на поле не выходить, дабы его не убивать – все время лил дождь.