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    Мутко: «Надеюсь, навсегда пропишем финал Кубка России в «Лужниках»

    Глава РФС Виталий Мутко рассказал о том, как принималось решение о выборе места проведения финала текущего розыгрыша Кубка России. Также президент союза отметил, что в будущем планируется сделать московские "Лужники" постоянным местом проведения заключительного матча турнира.

    "Мы определились с местом проведения финала Кубка, здесь было единогласное решение, проведем его в Казани, к дате немного позже вернемся, потому что 25 мая уже команда (сборная России) должна быть на сборе, а он назначен на 29-е. Надо будет эту дату перенести, в будущем будем делать все, чтобы не было таких переносов.

    В перспективе мы определимся, надеюсь, что мы навсегда пропишем финал Кубка России в "Лужниках" после их реконструкции, это будет зависеть от ввода в строй "Лужников". Может быть, следующий Кубок уже проведем в "Лужниках", будет тестовое мероприятие. Все зависит от даты ввода в строй стадиона", - проинформировал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    27.01.2016 15:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 января 2016, 18:33

      Странно это. блин. То совсем недавно заявляли, что проведение финала Кубка в регионах = это демократично и служит делу популяризации футбола, то теперь - Лужники и точка. Короче, на круги своя.

      1
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 27 января 2016, 16:53

      Это плохо. Футбол только в Москве, что ли любят?

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Igorello97 27 января 2016, 18:35

      Там не любят, там проще провести.

      0
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 27 января 2016, 16:42

      Ну и правильно зачем из москвы выезжать

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