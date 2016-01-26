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Слуцкий: «Под руководством Шустикова команда сделала огромный скачок»

26 января 2016, 06:26

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий высказался по поводу смерти бывшего игрока и тренера Сергея Шустикова.

"Громадная трагедия. В тот момент я был в Москве, но если бы и был в другом месте, конечно, специально вернулся бы. Ехал с базы и прочел новость в Интернете. Испытал сильнейший шок. Вечером позвонил жене Сергея — Наталье, спросил, что произошло. Это огромная потеря, человеческая и тренерская.

В такие моменты ты, естественно, вспоминаешь только хорошее. А хорошего в наших отношениях было очень много. У всех случаются размолвки, люди расходятся в разные стороны. Тем более речь идет о профессиональной деятельности, поэтому ничего страшного в нашем конфликте нет. К тому же Сергей прекрасно работал в "Солярисе", а там было немало игроков ЦСКА. Я по мере возможности следил за их выступлениями. Под руководством Шустикова команда сделала огромный скачок. Так что в профессиональном плане наше расставание, наверное, пошло Шустикову на пользу. Он сделал шаг в сторону самостоятельной работы и в ней преуспел.

Лично я с ним и не ссорился. Собственно говоря, никаких ссор между нами и не происходило. Со своей стороны я не чувствую какой-то вины. Это была достаточно обыденная профессиональная мера. У всех случаются увольнения, обычный рабочий момент. Я всегда с симпатией относился к Сергею. На протяжении многих лет он был одним из самых близких людей для меня. Последние два года мы не общались, но внутренне я продолжал считать его другом. В Интернете выложена запись одной из последних его пресс-конференций в "Солярисе". Так ему вопросов про меня задали гораздо больше, чем про игру команды. И Сергей сказал: "Да, были размолвки, но в моей жизни все равно нет человека ближе, чем Слуцкий". То есть наши ощущения совпадали. Конечно, я сожалею, что мы не возобновили общение, но кто же мог предположить, что все так сложится. Пусть земля ему будет пухом", - сказал Слуцкий.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Слуцкий Леонид Шустиков Сергей
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