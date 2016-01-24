Жоаозиньо: «Однажды моя голова была в сантиметре от колеса грузовика»

Полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо заявил, что мог не только не стать футболистом, но и погибнуть из-за несчастного случая.

– Что сейчас родители говорят о футболе?

– Они счастливы, что я продолжил. Сейчас мама с отцом могут не работать. У них свой дом, помощница по хозяйству. Я счастлив, что могу сделать их жизнь лучше.

– У вас был шанс не стать футболистом?

– Однажды ехал на велосипеде по улице. Было хорошее настроение, я задумался, колесо соскочило с бордюра… Я рухнул на асфальт и услышал гудок машины. Я отключился, встал, осмотрел свое тело – оно все было в ссадинах. И тут взволнованный друг сказал мне: "Ты что, не понял? Твоя голова была в сантиметре от колеса грузовика".