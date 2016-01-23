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  • Дзюба: «Халк напал сзади и попробовал провести какой-то прием»

Дзюба: «Халк напал сзади и попробовал провести какой-то прием»

23 января 2016, 09:47
13

Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба рассказал о том, как он относится к партнеру по атаке бразильцу Халку.

— Мы смотрели видео, на котором Халк вас душит. Что это было?

— Да напал сзади, попробовал провести какой-то прием из джиу-джитсу. На самом деле я бы с ним с удовольствием поборолся, но боюсь его помять. Мы с ним примерно в одной весовой категории, так что как-нибудь и можно было бы.

Главное — не после тренировки, а то он слишком потный, и это трудно. Получается, я по нему скольжу, а это уже нечестно. В общем, напал сзади, показал джиу-джитсу, но я ему могу показать русское самбо.

— За ним за последние 3-4 месяца закрепилась репутация такого ходячего добра. В жизни это тоже ощущается?

— Да нет, он на самом деле хороший парень. Просто у нас люди не привыкли видеть в чем-то добро, а в футболистах — вообще в последнюю очередь. Надеюсь, рано или поздно выйдет какой-нибудь фильм о том, как игроки приходят к такой жизни, про то, как мы с 6-7 лет лишились определенной части детства, и когда все спали или шли гулять с девчонками, сидели на сборах и тренировались, просыпаясь в 6 утра.

Конечно, есть и другая сторона медали, и все ее обсуждают, она всем выгоднее. Но в футболе очень много хороших людей, и тот же Халк — пример. Имея все — семью, деньги, успех, вообще все — он остается человеком, веселым и хорошим парнем, является примером. Тут не надо искать подвоха — надо просто стремиться к тому же.

Он классный парень, и даже когда душит, то все равно милый, обаятельный и смеется. Я к нему отлично отношусь и в следующий раз обещаю на видео задушить его сам! Может быть, кто-то, кто не верит, что он такой хороший, даже обрадуется, – сказал Дзюба.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Халк
Комментарии (13)
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REDWHITE_
1453532848
Новости про клоуна, всегда смешные.
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Pravdin_V
1453534431
Это он про сборы и девочек говорит?) Когда Сборная страны должна была готовиться к предстоящему матчу, соблюдать режим, он изменял своей жене на глазах у всей страны, нарушал режим и клал на предстоящий матч. Надеюсь снимут фильм про зажравшихся Артемов
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REDWHITE_
1453535343
Он классный парень, и даже когда душит, то все равно милый, обаятельный и смеется. **************** фу, противный)))
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Aztec58
1453548712
Боже, как всё умилительно!
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Snerg
1453549470
Дзюба: «Халк напал сзади и попробовал провести какой-то прием — Мы смотрели видео, на котором Халк вас душит. Что это было? -------------------- воо
бще то в России распространение гомосексуализма запрещено!
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proеzd2
1453553387
капец Тёма становится дэбилом.хехе
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Добрый Бобер
1453557750
Что за безграмотность? САМБО - это абриатура.
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