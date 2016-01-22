Селюк: «Зениту» нечего предложить Пеллегрини»

Футбольный агент Дмитрий Селюк не верит в назначение Мануэля Пеллегрини на должность главного тренера петербургского «Зенита».

«Про переговоры между «Зенитом» и Пеллегрини ничего не знаю, но точно могу сказать, что если Мануэль перейдет в «Зенит», то будет лучшим тренером в истории клуба. Но для Пеллегрини «Зенит» — существенное понижение в классе, ведь РФПЛ не ровня АПЛ. На самом деле считаю «Зенит» топ-клубом, который платит очень хорошие деньги. Конечно, не думаю, что Пеллегрини перейдет туда. Это очень хороший тренер, предпочитающий атакующий футбол. Скажем, он подошел бы тому же «Челси», потому что уже органично встроен в систему АПЛ. К тому же Пеллегрини обеспеченный человек, а что «Зенит» может предложить ему, кроме большого контракта? Ничего!», — заявил он.

По словам агента, именитые европейские наставники не поедут в лигу, в которой есть лимит на легионеров.

«РФС таким образом загоняет себя в угол — если бы не все это, на того же Пеллегрини и многих других звезд, которые бы приехали в РФПЛ, ходило бы много болельщиков», – сказал Селюк.