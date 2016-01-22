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Селюк: «Зениту» нечего предложить Пеллегрини»

22 января 2016, 09:26
7

Футбольный агент Дмитрий Селюк не верит в назначение Мануэля Пеллегрини на должность главного тренера петербургского «Зенита».

«Про переговоры между «Зенитом» и Пеллегрини ничего не знаю, но точно могу сказать, что если Мануэль перейдет в «Зенит», то будет лучшим тренером в истории клуба. Но для Пеллегрини «Зенит» — существенное понижение в классе, ведь РФПЛ не ровня АПЛ. На самом деле считаю «Зенит» топ-клубом, который платит очень хорошие деньги. Конечно, не думаю, что Пеллегрини перейдет туда. Это очень хороший тренер, предпочитающий атакующий футбол. Скажем, он подошел бы тому же «Челси», потому что уже органично встроен в систему АПЛ. К тому же Пеллегрини обеспеченный человек, а что «Зенит» может предложить ему, кроме большого контракта? Ничего!», — заявил он.

По словам агента, именитые европейские наставники не поедут в лигу, в которой есть лимит на легионеров.

«РФС таким образом загоняет себя в угол — если бы не все это, на того же Пеллегрини и многих других звезд, которые бы приехали в РФПЛ, ходило бы много болельщиков», – сказал Селюк.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Пеллегрини Мануэль
Комментарии (7)
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bars098
1453447365
Все верно лимит убивает футбол, кому интересно смотреть на кривоногих футболистов
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REDWHITE_
1453448685
Лучший вариант для зенита, это Карпин!!!
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Bearded_man
1453454062
А что ему предлагали в Малаге? Чилиец по сути ничего в АПЛ не добился и никаким топовым он так и не стал, да и нафиг он нужен Челси, если там рассматривают тренеров другого порядка. Посмотрим откуда ему будут поступать предложения, не факт, что сам Зенит рассматривает его как фаворита.
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neveldomha
1453458568
А что еще кроме зарплаты клуб может предложить тренеру? Это тренер должен предложить клубу то, за что он будет получать зарплату.
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18JG
1453462535
Ставьте Семака или Радимова тренером екарный же бабай!
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Аскорбин
1453465698
Селюку забыли сказать что ведут переговоры с Пелегрини.
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