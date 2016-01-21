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    «Зенит» хочет пригласить Пеллегрини

    Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини в следующем сезоне может возглавить "Зенит".

    Российский клуб считает Пеллегрини приоритетным вариантом и намерен сделать ему предложение в ближайшее время.

    Напомним, что нынешний наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш покинет клуб по окончании этого сезона. Что касается Пеллегрини, то он может уйти из "Манчестер Сити", если английский клуб договорится с наставником "Баварии" Хосепом Гвардиолой.

    Источник: Life

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    21.01.2016 13:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 21 января 2016, 17:40

      Ага, и неважно, что толку не будет, главное - имя, которое дорого стоит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Batiqol 21 января 2016, 15:31

      Он подходить зениту нармул тренер

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 21 января 2016, 14:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      тогда зачем дзюбу брали?
      У Пеллегрини дзюба плотно на скамейку сядет, ему лодыри не нужны.

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 21 января 2016, 14:17

      любой каприз за наши деньги

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Etiainen 21 января 2016, 14:39

      Твои деньги в думе дербанаят, еба нько

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      satybaldyev_sergey 21 января 2016, 14:00

      Да нафиг он нужен

      0
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