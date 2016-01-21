«Зенит» хочет пригласить Пеллегрини

Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини в следующем сезоне может возглавить "Зенит".

Российский клуб считает Пеллегрини приоритетным вариантом и намерен сделать ему предложение в ближайшее время.

Напомним, что нынешний наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш покинет клуб по окончании этого сезона. Что касается Пеллегрини, то он может уйти из "Манчестер Сити", если английский клуб договорится с наставником "Баварии" Хосепом Гвардиолой.