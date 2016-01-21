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    Ширко: «Все иностранцы сейчас очень хитрые и ушлые – их не заставишь играть против воли»

    Бывший форвард "Спартака" Александр Ширко рассказал о причинах, помешавших полностью раскрыться в составе красно-белых нападающему Юре Мовсисяну, который отправился в аренду в "Реал Солт-Лейк" до конца нынешнего года.

    "Почему Мовсисян полностью не оправдал ожиданий в "Спартаке"? Трудно сказать, начал-то он неплохо. Но в дальнейшем, мне кажется, не хватило какой-то мотивации. Он шел в "Спартак" как в клуб с большим именем, а оказался в нестабильной команде, которую постоянно сотрясают скандалы. Плюс мы видим, что иностранцы сейчас все очень хитрые, ушлые – их не заставишь играть против воли.

    Помните, у Озбилиза был конфликт с Муратом Якином из-за непопадания в состав? Там ведь дошло до обвинений чуть ли не в геноциде армянского народа. А они с Мовсисяном одной национальности. Я думаю, что это было такое общее недовольство. Ну, а травмы… Наверное, только врачи "Спартака" могут сказать, насколько они были серьезными, или он таким способом пытался, может быть, шантажировать клуб", – сказал Ширко.

    В нынешнем чемпионате России Мовсисян провел 11 поединков, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2016 23:29
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 января 2016, 08:04

      "Помните, у Озбилиза был конфликт с Муратом Якином из-за непопадания в состав? Там ведь дошло до обвинений чуть ли не в геноциде армянского народа."

      Кто бы тогда мог подумать, что Озбилиз поедет играть в Турцию впоследствии!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 22 января 2016, 07:46

      хорошо, что армян убрали из состава

      -2
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