Тайсон: «Рад забить лучшему клубу Бразилии»

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон остался в приподнятом настроении после поражения от "Коринтианс" со счетом 2:3.

"Мы отлично играли, даже оставшись в меньшинстве. К сожалению, в первом тайме у нас не все получалось. Мы совершали те ошибки, которых нельзя было допускать, потому что такие моменты мы отрабатываем на тренировках.



Очень счастлив, что смог забить клубу, который сейчас в Бразилии номер один. Был эпизод, когда я мог оформить дубль. Если бы там мяч попал под левую ногу, то отправил бы его в сетку, а так он срезался от правой ноги – немного не повезло. В целом я расстроен из-за результата, но игра понравилась. Мы показали себя достойно", - сказал Тайсон.