Спортивный директор «Амкара»: «Если кто-то обратится по трансферу Селихова, будем думать»

Спортивный директор "Амкара" Виктор Засульский рассказал, есть ли к клубу предложения со стороны других команд о покупке голкипера пермяков Александра Селихова.

– Есть ли предложения по голкиперу Александру Селихов, или он точно останется в "Амкаре" на весеннюю часть?

– Могу сказать одно: у Селихова долгосрочный контракт с клубом. Если кто-то к нам обратится, будем думать. На сегодняшний день я этим вопросом не занимаюсь. Сейчас Селихов находится на сборе, и тренерский штаб рассчитывает на него как на игрока основного состава.